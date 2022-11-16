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У Зінченка знову проблеми зі здоров'ям

Український латераль «Арсенала» отруївся
Футбол Українські легіонери
17 листопада 00:31
У Зінченка знову проблеми зі здоров'ям

Український латераль «Арсенала» Олександр Зінченко відчував проблеми зі шлунком під час матчу 16 туру АПЛ проти «Вулвергемптона» (2:0), Evening Standard.

За інформацією джерела, у Зінченко така ж проблема, як і у Граніта Джаки, який був замінений на 16 хвилині.

Після цього матчу Зінченко не тренувався з командою, перебуваючи на лікуванні.

Нагадаємо, після переходу Зінченка в «Арсенал», « каноніри » видали найкращий старт в АПЛ в своїй історії.

Петро Приходько
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Олександр Зінченко Арсенал Лондон

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