Після переходу Зінченка «Арсенал» показав найкращий старт в історії в АПЛ
У Зінченка знову проблеми зі здоров'ям
Український латераль «Арсенала» отруївся
17 листопада 00:31
Український латераль «Арсенала» Олександр Зінченко відчував проблеми зі шлунком під час матчу 16 туру АПЛ проти «Вулвергемптона» (2:0), Evening Standard.
За інформацією джерела, у Зінченко така ж проблема, як і у Граніта Джаки, який був замінений на 16 хвилині.
Після цього матчу Зінченко не тренувався з командою, перебуваючи на лікуванні.
Нагадаємо, після переходу Зінченка в «Арсенал», « каноніри » видали найкращий старт в АПЛ в своїй історії.
Коментарі 0