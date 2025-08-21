Павло Василенко

Вперше в історії українського футболу стартує Чемпіонат України з ампфутболу – масштабна подія для адаптивного спорту та важливий крок до інтеграції ветеранів у активне життя.

Змагання триватимуть із вересня по грудень у п’яти містах: Києві, Київській області, Львові, Черкасах та Івано-Франківську. Перший з’їзний раунд відбудеться вже з 29 по 31 серпня у Києві, повідомляє пресслужба УАФ.

Головний приз: переможець турніру представлятиме Україну у Лізі чемпіонів EAFF (Європейської федерації футболу для осіб з ампутацією) у 2026 році.

На старт вийдуть команди з усієї країни:

МСК Дніпро (Черкаси)

Покрова АМП (Львів)

Шахтар Сталеві (Донецьк)

Буревій (Київська область)

Хрестоносці (Луцьк)

Вінниця АМП (Вінниця)

Незламні (Харків)

Титани (Житомир)

ФК Бартка (Івано-Франківськ)

Вікінги (Тернопіль)

Чемпіонат реалізується за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства молоді та спорту та Агенції масового спорту України.

До проєкту також долучилися: MEGOGO (офіційний транслятор), Укрзалізниця, Львівське, adidas та Канадсько-Українська Фундація.

Усі матчі можна буде переглядати у прямих трансляціях на MEGOGO та YouTube-каналі УАФ.