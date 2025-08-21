УАФ офіційно запускає перший Чемпіонат України з ампфутболу
Змагання триватимуть із вересня по грудень
15 хвилин тому
Вперше в історії українського футболу стартує Чемпіонат України з ампфутболу – масштабна подія для адаптивного спорту та важливий крок до інтеграції ветеранів у активне життя.
Змагання триватимуть із вересня по грудень у п’яти містах: Києві, Київській області, Львові, Черкасах та Івано-Франківську. Перший з’їзний раунд відбудеться вже з 29 по 31 серпня у Києві, повідомляє пресслужба УАФ.
Головний приз: переможець турніру представлятиме Україну у Лізі чемпіонів EAFF (Європейської федерації футболу для осіб з ампутацією) у 2026 році.
На старт вийдуть команди з усієї країни:
- МСК Дніпро (Черкаси)
- Покрова АМП (Львів)
- Шахтар Сталеві (Донецьк)
- Буревій (Київська область)
- Хрестоносці (Луцьк)
- Вінниця АМП (Вінниця)
- Незламні (Харків)
- Титани (Житомир)
- ФК Бартка (Івано-Франківськ)
- Вікінги (Тернопіль)
Чемпіонат реалізується за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства молоді та спорту та Агенції масового спорту України.
До проєкту також долучилися: MEGOGO (офіційний транслятор), Укрзалізниця, Львівське, adidas та Канадсько-Українська Фундація.
Усі матчі можна буде переглядати у прямих трансляціях на MEGOGO та YouTube-каналі УАФ.
