УАФ вимагає відсторонити збірну Ірану від чемпіонату світу-2022 і застосувати жорсткіші санкції проти рфс

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Чергове засідання виконкому УАФ відбулося 31 жовтня. В рамках нього вирішено звернутися до FIFA і UEFA щодо санкцій проти футбольних асоціацій росії та Ірану, повідомляє прес-служба організації.

— беручи до уваги інформацію ЗМІ стосовно систематичних проявів порушень прав людини в Ірані, що може порушувати принципи та норми Статуту FIFA, враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 стосовно накладення санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії рф проти України, звернутися до FIFA з пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників чемпіонату світу з футболу-2022.