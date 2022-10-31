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УАФ вимагає відсторонити збірну Ірану від чемпіонату світу-2022 і застосувати жорсткіші санкції проти рфс

Як аргументи організація наводить атаки на Україну дронами-камікадзе та спробу втягнути кримські клуби в російські ліги
Футбол Збірна України
31 жовтня 15:57
УАФ вимагає відсторонити збірну Ірану від чемпіонату світу-2022 і застосувати жорсткіші санкції проти рфс
Фото - УАФ

Чергове засідання виконкому УАФ відбулося 31 жовтня. В рамках нього вирішено звернутися до FIFA і UEFA щодо санкцій проти футбольних асоціацій росії та Ірану, повідомляє прес-служба організації.

— беручи до уваги дії російського футбольного союзу стосовно інтеграції футбольних клубів та федерацій із тимчасово окупованих територій України до російських змагань та у структуру рфс, звернутися до FIFA та UEFA із закликом щодо вжиття невідкладних заходів реагування на дії рфс та застосування щодо рфс найсуворіших санкцій, зокрема у вигляді виключення рфс зі складу членів FIFA та UEFA;

— беручи до уваги інформацію ЗМІ стосовно систематичних проявів порушень прав людини в Ірані, що може порушувати принципи та норми Статуту FIFA, враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 стосовно накладення санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії рф проти України, звернутися до FIFA з пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників чемпіонату світу з футболу-2022.

Раніше головний тренер «Шахтаря» Ігор Йовічевіч закликав виключити Іран з ЧС-2022.

Сергій Стаднюк
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Теги

УАФ збірна Росії (футбол) збірна Ірану FIFA UEFA

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