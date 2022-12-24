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УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії

Там планується турнір юнацький турнір
Футбол Футбол в Європі
12:27
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії

УАФ направила лист в UEFA на ім'я генерального секретаря Теодора Теодоріса з роз'ясненнями з приводу проведення на росії юніорського турніру в волгограді.

«Нас особливо стурбувала недавня новина на сайті РФС і місцевих ЗМІ про те, що росія буде приймати у себе футбольний турнір серед юнацьких збірних під егідою UEFA. Змагання визначені як частина програми розвитку UEFA з проведення турнірів серед юнаків та дівчат до 16 років. «У травні 2023 у Волгограді заплановано проведення міжнародного турніру розвитку UEFA для юнацьких збірних. Домовленість про проведення турніру була досягнута з UEFA кілька місяців тому» - говориться в публікації.

З огляду на однозначну позицію UEFA щодо війни в Україні і ряд рішучих заходів, прийнятих Радою FIFA і Виконавчим комітетом UEFA — таких, як рішення про відсторонення російських команд (і національних збірних, і клубних команд) від участі в змаганнях як FIFA, так і UEFA, прийняті в перші дні війни, і еквівалентні положення щодо наступного сезону-2022/2023, прийняті пізніше, під час засідання Виконавчого комітету UEFA в травні 2022 року, — якщо зазначена заява РФС відповідає дійсності, цей турнір стане першим міжнародним заходом, проведеним в країні-агресора з початку війни в Україні, засудженої всім цивілізованим світом, і фактично буде порушенням санкцій, справедливо накладених FIFA і UEFA на росію. Щиро віримо, що вищезгадану заяву РФС неправдиво, і звертаємося за підтвердженням цього».


Його планують провести в травні 2023 року.

Джерело: uaf.ua Андрій Усмонов
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