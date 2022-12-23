UEFA – мафія. В організації не хочуть втрачати росію як члена і готуються до повернення команд країни-агресора

Чеферін вчиться у Інфантіно?

UEFA не хоче втрачати РФС як члена організації і бажає повернути всі російські команди до змагань після того, як «геополітичний конфлікт вщухне». Такою стала реакція UEFA на бажання РФС перейти в Азіатську конфедерацію футболу.

УЄФА, незважаючи на поточну ситуацію, не хоче втрачати членство росії в складі своєї організації. УЄФА виступає за варіант, при якому після зниження напруги геополітичної обстановки російський футбол почне знову інтегруватися в європейський. Для УЄФА буде великим репутаційних ударом втрата такої країни навіть за умови нинішньої ситуації

Нагадаємо, всі російські клуби були виключені зі змагань UEFA після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого.

Нагадаємо, президент FIFA Джанні Інфантіно заблокував виступ президента України Володимира Зеленського перед фіналом ЧС-2022.