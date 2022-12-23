Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
Осине гніздо. Художній фільм
17:35
Гандбол. Бундесліга. Фленсбург-Хандевітт - Кіль

UEFA – мафія. В організації не хочуть втрачати росію як члена і готуються до повернення команд країни-агресора

Чеферін вчиться у Інфантіно?
Футбол У світі
23 грудня 10:41
UEFA – мафія. В організації не хочуть втрачати росію як члена і готуються до повернення команд країни-агресора

UEFA не хоче втрачати РФС як члена організації і бажає повернути всі російські команди до змагань після того, як «геополітичний конфлікт вщухне». Такою стала реакція UEFA на бажання РФС перейти в Азіатську конфедерацію футболу.

УЄФА, незважаючи на поточну ситуацію, не хоче втрачати членство росії в складі своєї організації. УЄФА виступає за варіант, при якому після зниження напруги геополітичної обстановки російський футбол почне знову інтегруватися в європейський.

Для УЄФА буде великим репутаційних ударом втрата такої країни навіть за умови нинішньої ситуації

Нагадаємо, всі російські клуби були виключені зі змагань UEFA після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого.

Нагадаємо, президент FIFA Джанні Інфантіно заблокував виступ президента України Володимира Зеленського перед фіналом ЧС-2022.

Джерело: Чемпіонат Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

UEFA

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:50
1
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
Футбол Футбол в Європі
12:27
А як же санкції? UEFA хоче провести в росії міжнародний турнір
А як же санкції? UEFA хоче провести в росії міжнародний турнір
Футбол Футбол в Європі
23 грудня 12:00
В UEFA підтвердили погрози в бік України
В UEFA підтвердили погрози в бік України
Футбол В Україні
20 грудня 22:36
В УАФ готують спектакль для UEFA у вигляді «нападу тітушок»
В УАФ готують спектакль для UEFA у вигляді «нападу тітушок»
Футбол Збірна України
20 грудня 03:51
В UEFA заступилися за Павелка та пригрозили Шевченку
В UEFA заступилися за Павелка та пригрозили Шевченку
Футбол Збірна України
12 грудня 23:18

Новини: Футбол

Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Українські легіонери
16:57
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Українська Прем'єр-ліга
16:00
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
Українська Прем'єр-ліга
14:45
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Ліга 1
14:28
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
Англійська Прем'єр-ліга
14:07
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Українська Прем'єр-ліга
13:50
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Українська Прем'єр-ліга
13:12
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
Українська Прем'єр-ліга
12:50
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
Футбол в Європі
12:27
Всі новини

Популярні новини

«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
3
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 грудня 18:11
4
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Бокс Професійний бокс
18 грудня 04:25
1
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
1
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 09:22
Всі новини