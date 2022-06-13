UEFA забрав у білоруського транслятора право показувати Лігу націй

Проти білорусів продовжують використовувати санкції

UEFA на своєму офіційному сайті виключив зі списку трансляторів Ліги націй Державну телерадіокомпанію білорусі (БТРК).

Раніше БТРК була в списку і за її ліцензією матчі показував канал «Білорусь 5». Через рішення UEFA скасована трансляція матчу Азербайджан – білорусь.

Відзначимо, що також не транслювався попередній матч збірної білорусі проти Казахстану (1:1).