Переможець Кубка UEFA не бачить проблеми у відході легіонерів з «Шахтаря»
UEFA забрав у білоруського транслятора право показувати Лігу націй
Проти білорусів продовжують використовувати санкції
20:58
UEFA на своєму офіційному сайті виключив зі списку трансляторів Ліги націй Державну телерадіокомпанію білорусі (БТРК).
Раніше БТРК була в списку і за її ліцензією матчі показував канал «Білорусь 5». Через рішення UEFA скасована трансляція матчу Азербайджан – білорусь.
Відзначимо, що також не транслювався попередній матч збірної білорусі проти Казахстану (1:1).
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