Угорщина знову не програла вдома у Лізі націй. Німеччина задовольнилася нічиєю

Німців вистачило тільки на те, щоб відігратися

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У третьому турі Ліги націй збірна Німеччини на виїзді зіграла внічию з Угорщиною.

Команди обміняли забитими м'ячами в самому дебюті зустрічі. Через три хвилини на гол Надя відповів Хофманн.

Далі команди показували рівну гру. Німці більше володіли, угорці більше били в створ. Зустріч завершилася закономірною нічиєю.

Німеччина упустила шанс наздогнати Італію в групі 3 дивізіону A. Угорщина продовжує випереджати німців на один пункт.

Ліга націй. Група A3, третій тур

Угорщина - Німеччина 1:1

Голи: Надь, 6 - Хофманн, 9

Угорщина: Гулачі, Фіола, Орбан, Ланг, Салаї, Надь (Него, 70), Шаллаї (Газдаг, 76), Надь, Собослаі, Салаї (Адам, 69), Стайлз (Вечі, 87).

Німеччина: Нойер, Зюле, Керер, Шлоттербек, Раум, Хофманн (Нмеча, 85), Горетцка (Гюндоган, 69), Кімміх, Хавертц (Адейемі, 85), Мусіала (Брандт, 78), Вернер (Мюллер, 78).

Попередження: Шаллов, Гулачі, Адам - Шлоттербек