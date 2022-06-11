Угорщина знову не програла вдома у Лізі націй. Німеччина задовольнилася нічиєю
У третьому турі Ліги націй збірна Німеччини на виїзді зіграла внічию з Угорщиною.
Команди обміняли забитими м'ячами в самому дебюті зустрічі. Через три хвилини на гол Надя відповів Хофманн.
Далі команди показували рівну гру. Німці більше володіли, угорці більше били в створ. Зустріч завершилася закономірною нічиєю.
Німеччина упустила шанс наздогнати Італію в групі 3 дивізіону A. Угорщина продовжує випереджати німців на один пункт.
Ліга націй. Група A3, третій тур
Угорщина - Німеччина 1:1
Голи: Надь, 6 - Хофманн, 9
Угорщина: Гулачі, Фіола, Орбан, Ланг, Салаї, Надь (Него, 70), Шаллаї (Газдаг, 76), Надь, Собослаі, Салаї (Адам, 69), Стайлз (Вечі, 87).
Німеччина: Нойер, Зюле, Керер, Шлоттербек, Раум, Хофманн (Нмеча, 85), Горетцка (Гюндоган, 69), Кімміх, Хавертц (Адейемі, 85), Мусіала (Брандт, 78), Вернер (Мюллер, 78).
Попередження: Шаллов, Гулачі, Адам - Шлоттербек
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