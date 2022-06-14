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Хокей. Ліга чемпіонів. Ред Булл Зальцбург - Больцано

Україна - Ірландія. Останній матч червневого марафону збірної.

Ліга націй - для нації переможців!
Футбол Прогнози
18:39
Україна - Ірландія. Останній матч червневого марафону збірної.

Збірна України провела вже 4 матчі за 10 днів, три з них виграла, один програла. При цьому ми побачили три варіанти національної команди, починаючи від оптимальної, до резервної і власне мікс перших двох команд. На рахунку кожної по одній перемозі.

Перед останнім матчем Олександр Петраков точно не буде розраховувати на Георгія Бущана та Тараса Степаненка, які через мікротравми отримані в матчі проти Вельсу вже відправилися додому. Останній матч та 102-й у кар’єрі проти Вірменії (рекордний 47-й сухий) провів за національну команду Андрій Пятов. Воротар «Шахтаря» вже прощався зі збірною після Євро-2021, але змушений був повернутися в ряди «синьо-жовтих» через кадрові проблеми. Тепер, коли за спиною просто розсип талантів у складі Луніна, Трубіна, Різника, Нещерета Пятов може полишати збірну зі спокійною душею. І дякуємо за гру!

Перший легальний букмекер Parimatch Ukraine оцінює шанси України на перемогу у 53,22%, ймовірність перемоги Ірландців – 19,26%, а те, що матч завершиться нічиєю – 27,52%.

Під питанням участь у матчі проти Ірландії також Андрія Ярмоленка, Олександра Сироти та Едуарда Соболя. Всі троє підхопили інфекцію, і чи зможуть на 100% одужати, буде зрозуміло лише у день матчу.

Проте очевидно, що в матчі з Ірландією ми знову побачимо неочікуваний набір виконавців. Аж занадто виснажливим видався для України матч проти Вірменії (3:0). Крім того, що українці до не могли забити до 60ї хвилини і весь цей провели активно атакуючи, поєдинок відбувався вдень, за майже 25°C. Це м’яко кажучи не найкомфортніша для футболу погода, і відновлення після таких матчів займає більше часу.

Україна з двома перемогами посідає перше місце в групі Ліги націй. Що стосується Ірландії, то команда Стівена Кенні вперше перемогла у цьогорічному розіграші турніру, розбила Шотландію 3:0, і одразу піднялася на другу позицію турнірної таблиці. Тож нас чекає протистояння лідерів. Власне для України і Ірландії це буде лише другий матч в історії, перший було зіграно 8 червня (0:1). І ця перемога якщо і робить українців фаворитами наступного поєдинку, то доволі обережними, аж занадто багато створили ірландці біля воріт Луніна в останні 15 хв матчу в Дубліні.

Сподіваємося, що сил нашим хлопцям додасть «домашня» арена у Лодзі. В матчі проти Вірменії Україна точно почувала себе, як вдома, а це очевидна мотивація перемагати. Крім того, ця арена фартова для Петракова. У Лодзі його команда U-20 стала чемпіоном молодіжного чемпіонату світу 2019 року. 4 гравці тієї збірної: Лунін, Бондар, Попов та Сікан зараз захищають кольори головної команди України. Тож переможних традицій ламати не варто.

Заряджай на своїх разом з Parimatch Ukraine. Ліга націй – для нації переможців! Україна – Ірландія. 14 червня. 21:45.

 

 

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