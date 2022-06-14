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Україна пропустила першою, але не програла Ірландії

Команда Петракова зіграла найгірший матч в цій Лізі націй, але все одно залишилася на вершині
Футбол Ліга націй UEFA
14 червня 23:44
Україна пропустила першою, але не програла Ірландії

В 4-м турі Ліги націй Україна приймала Ірландію на стадіоні в Лодзі.

команда Олександра Петракова відверто провалила перший тайм: мінімум небезпечних моментів, пропущений м'яч, ще й травма Малиновського.

До речі, дебютний матч в офіційних іграх за збірну України провів голкіпер Дмитро Різник.

Другий тайм «синьо-жовті» почали бадьоріше: це вилилося в забитий м'яч. Ярмоленко асистував, а Довбік встромив м'яч в порожні ворота. В цілому, після перерви Україна виглядала жвавіше, але не сильно краще.

Констатуємо: один з найгірших матчів національний команди при Петракова і упущена перемога. Але навіть при цьому розкладі ми перші в групі після 4 -х турів. У нас 7 очок, 1 -е місце і матч в запасі.

Ліга націй, 4-й тур

Україна - Ірландія 1:1

Голи: Довбік, 47 - Коллінз, 31

Україна: Різник, Караваєв, Матвієнко (Попов, 72), Забарний, Міколенко, Сидорчук, Малиновський (Мудрік, 28), Зінченко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбік (Сікан, 73).

Ірландія: Келлехер, Леніхан, О`Ші, Коллінз, Макклейн, Каллен, Моламби (Хендрік, 67), Найт (Хуріхейн, 67), Браун, Хоган (Робінсон, 56), Перротт (Огбене, 80).

попередження: Забарний (49), Ярмоленко (51), Браун (65), Зінченко (79), Леніхан (81).

 

 

 

 

Петро Приходько
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Теги

збірна Ірландії (футбол)

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