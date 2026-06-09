Сергій Разумовський

Юнацька збірна України U-17 здобула впевнену перемогу у другому матчі другого раунду відбору Євро-2026 у Лізі B. Команда Олександра Ситника зустрічалася з господарями мінітурніру — збірною Албанії U-17 — та розгромила суперника з рахунком 4:0.

Поєдинок відбувся в албанському місті Дуррес. Українська команда зуміла реалізувати свою перевагу та забила чотири м’ячі, не дозволивши супернику відповісти хоча б одним голом.

Перший м’яч у зустрічі українці забили наприкінці першого тайму. На 42-й хвилині відзначився Дзюринець, який вивів збірну України U-17 уперед. Після перерви команда Ситника продовжила контролювати гру та збільшила перевагу.

На 57-й хвилині другий гол у ворота албанців забив Удовиченко. Ще за кілька хвилин, на 63-й, Пилипчук зробив рахунок розгромним. Остаточний результат матчу на 83-й хвилині встановив Каппеллато, який оформив четвертий гол української команди.

Попри переконливу перемогу, збірна України U-17 уже втратила математичні шанси посісти перше місце у групі. Саме переможець групи отримує право піднятися до Ліги A у наступному кваліфікаційному циклі.

Після зіграних матчів турнірну таблицю очолює збірна Латвії U-17, яка має 4 очки. Українська команда набрала 3 бали, а Албанія U-17 має у своєму активі 1 очко.

Відбір Євро-2026 (U-17). Ліга B, другий раунд

Албанія – Україна 0:4

Голи: Дзюринець, 42, Удовиченко, 57, Пилипчук, 63, Каппеллато, 83

Албанія (стартовий склад): Ллесхі, Нуші, Гаші, Вата, Хімалларі, Матянл, Мусліка, Уйдедай, Малл, Марку, Зекай.

Україна: Степанов, Демчук, Оніщук, Волошко (Приходько, 68), Левицький (Каппеллато, 68), Парінов, Буравцов, Лінніков (Удовиченко, 46), Гурам (Сафонов, 60), Пилипчук, Дзюринець (Кожушко, 74). Запасні: Столяренко, Бицик, Угрік, Горбатов.