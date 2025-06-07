Україна стартує на міжнародному турнірі, матчі Англії, Нідерландів і Румунії. Що подивитися 7 червня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня суботи
близько 10 годин тому
Субота знову стане днем збірних. Відбудуться матчі відбору на чемпіонат світу, а також товариські ігри.
В Європейській кваліфікації найцікавішими будуть чотири зустрічі. У групі K Англія на виїзді зіграє з Андоррою, а Албанія прийме Сербію. Чи втратять «Три леви» очки вперше? У квінтеті G Нідерланди розпочнуть боротьбу у виїзному матчі з Фінляндією. Австрія вступить у гру в групі H, команда Ральфа Рангніка прийме Румунію Мірчі Луческу.
19:00 | Андорра – Англія. Пряма трансляція
21:45 | Австрія – Румунія. Пряма трансляція
21:45 | Албанія – Сербія. Пряма трансляція
21:45 | Фінляндія – Нідерланди. Пряма трансляція
Завершиться день вишенькою на торті – матчем збірної України. Підопічні Сергія Реброва стартують на товариському турнірі Canadian Shield. «Синьо-жовті» зіграють із господарями – командою Канади. Згідно з регламентом, у випадку нічиї розпочнеться серія пенальті. У такому разі переможець отримає два очки, а переможений – одне.
22:30 | Канада – Україна. Пряма трансляція
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