Молодіжна збірна України здобула перемогу у другому турі групового раунду чемпіонату Європи U-21, обігравши команду Фінляндії з рахунком 2:0.

Підопічні Уная Мельгоси діяли злагоджено й впевнено, контролюючи хід гри та створюючи гострі моменти. На 28-й хвилині Владислав Ванат вдало зіграв на добиванні після сейву воротаря та відкрив рахунок.

А на початку другого тайму Максим Брагару скористався помилкою воротаря фінів на виході й подвоїв перевагу синьо-жовтих. Гол був підтверджений після перегляду VAR.

Фінляндія мала кілька нагод для взяття воріт, однак Руслан Нещерет продемонстрував чудову реакцію та зберіг свої ворота сухими. Наприкінці зустрічі другу жовту картку і був вилучений з поля провідний хавбек синьо-жовтих Володимир Бражко.

Після двох турів Україна має три очки і продовжує боротьбу за вихід до плей-оф Євро-2025. У третій грі українці зустрінуться з Нідерландами.

Євро U-21. Група D. 2 тур

Фінляндія U21 – Україна U21 0:2 (Ванат 28, Брагару 49)

Вилучення: Бражко (Україна) 90+1