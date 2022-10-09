Україна зіграє з Італією і Англією у відборі на Євро-2024
Збірна України дізналася суперників з відбору на Євро-2024.
«Блакитно-жовті» були в третьому кошику і в суперники потрапили не найпростіші команди.
Україна зіграє в групі С.
Група A: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр.
Група B: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар.
Група C: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.
Група D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія.
Група E: Польща, Чехія, Албанія, Фарери, Молдова.
Група F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія.
Група G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва.
Група H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино.
Група I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра.
Група J: Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.
Німеччина, як господар турніру, відбір пропускає.
Ігри пройдуть з березня по листопад 2023 року року року. А в березні 2024-го пройдуть стикові зустрічі.
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