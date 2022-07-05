Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф

Жуніор Мораес / Фото - ФК Шахтар

Нападник «Коринтіанса» Жуніор Мораес поділився в інтерв'ю FourFourTwo спогадами про початок вторгнення рф. Громадянин України призовного віку втік з країни на історичну батьківщину. Тепер же він допустив неоднозначні висловлювання щодо дій «Шахтаря».

Вони сказали, що дуже малоймовірно, що щось станеться, але якщо це станеться, дорога до Києва займе кілька днів. Війна розпочнеться на кордоні, а у Києві ми будемо гаразд – вони нададуть усе необхідне, щоб вивезти нас із країни.

Ми вирішили повернутися в Україну, але вибухи в Києві застали нас зненацька вранці в середу. Я не звинувачую клуб, бо це було важко передбачити, але, можливо, вони могли б почекати, перш ніж везти нас назад до України.

Під час перших вибухів я спав, потім прокинувся, а навколо вже йшла війна. Здавалося, що у якийсь момент прокинуся нормально і зрозумію, що все було лише кошмаром. Це було відчай – дивився у вікна своєї квартири і бачила вогні від вибухів. Сусіди евакуювалися, збирали все, що могли, і просто їхали.

Бачив рух транспорту, людей в повній паніці. Це було схоже на ті фільми про кінець світу. Я був абсолютно не готовий – у мене не було достатньо палива в машині, і не знав, що робити.

Подзвонив одному з директорів клубу – початковий план був такий: чекати вдома, поки ми не зможемо безпечно доїхати до готелю, де команда зупиняється перед матчами.

Найважливішою людиною був президент UEFA Александер Чеферин. Ми кілька днів намагалися знайти вихід, а в п'ятницю ввечері він подзвонив і запитав, що нам потрібно. Я сказав йому, що нам потрібні два автобуси до вокзалу, потім поїзди до кордону, а також досить їжі на дорогу. У суботу все було готово до нашого втечі. Дуже вдячний йому за те, що він сделал.