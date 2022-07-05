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Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф

Власник паспорта з тризубом втік із країни у перші дні війни
Футбол Українські легіонери
09:58
Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Жуніор Мораес / Фото - ФК Шахтар

Нападник «Коринтіанса» Жуніор Мораес поділився в інтерв'ю FourFourTwo спогадами про початок вторгнення рф. Громадянин України призовного віку втік з країни на історичну батьківщину. Тепер же він допустив неоднозначні висловлювання щодо дій «Шахтаря».

Ми не були в Україні на передсезонці, і у нас була зустріч із радою директорів та нашим тренером. Команда була дуже стурбована – я запитав: «Що ви робитимете, якщо ми повернемося в Україну і почнеться війна?».

Вони сказали, що дуже малоймовірно, що щось станеться, але якщо це станеться, дорога до Києва займе кілька днів. Війна розпочнеться на кордоні, а у Києві ми будемо гаразд – вони нададуть усе необхідне, щоб вивезти нас із країни.

Ми вирішили повернутися в Україну, але вибухи в Києві застали нас зненацька вранці в середу. Я не звинувачую клуб, бо це було важко передбачити, але, можливо, вони могли б почекати, перш ніж везти нас назад до України.

Під час перших вибухів я спав, потім прокинувся, а навколо вже йшла війна. Здавалося, що у якийсь момент прокинуся нормально і зрозумію, що все було лише кошмаром. Це було відчай – дивився у вікна своєї квартири і бачила вогні від вибухів. Сусіди евакуювалися, збирали все, що могли, і просто їхали.

Бачив рух транспорту, людей в повній паніці. Це було схоже на ті фільми про кінець світу. Я був абсолютно не готовий – у мене не було достатньо палива в машині, і не знав, що робити.

Подзвонив одному з директорів клубу – початковий план був такий: чекати вдома, поки ми не зможемо безпечно доїхати до готелю, де команда зупиняється перед матчами.

Найважливішою людиною був президент UEFA Александер Чеферин. Ми кілька днів намагалися знайти вихід, а в п'ятницю ввечері він подзвонив і запитав, що нам потрібно. Я сказав йому, що нам потрібні два автобуси до вокзалу, потім поїзди до кордону, а також досить їжі на дорогу. У суботу все було готово до нашого втечі. Дуже вдячний йому за те, що він сделал.

Нагадаємо, Мораес так і не назвав винного у війні в Україні на початку бойових дій.

Сергій Стаднюк
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Теги

Жуніор Мораес Шахтар Донецьк війна Корінтіанс

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