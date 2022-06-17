Українець перейде в клуб АПЛ – визначилася сума трансферу

Йдеться про гравця «Дніпра-1»

18-річний півзахисник «Дніпра-1» Єгор Ярмолюк перейде до «Брентфорда» з АПЛ. Трансфер обійдеться англійцям в 1,5 мільйона євро. Про це повідомив Ігор Циганик.

Клуби вже дійшли згоди, їм залишилося лише офіційно оформити перехід.

Також відзначається, що першочергово сума трансферу була втричі меншою, але «Дніпро-1» зміг переконати «Брентфорд» підвищити її.

Всього за «Дніпро-1» Ярмолюк провів 21 матч в усіх турнірах, зокрема 9 – в цьому сезоні.

В 2020-му році Ярмолюк увійшов в історію УПЛ, ставши наймолодшим гравцем основи серед польових гравців – дебютував в елітному дивізіоні в 16 років і 140 днів.

А в 2021-му він потрапив в топ-60 талантів світового футболу за версією The Guardian.

Головний тренер молодіжної збірної України переконаний, що Ярмолюк стане гравцем елітного рівня.