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Українець перейде в клуб АПЛ – визначилася сума трансферу

Йдеться про гравця «Дніпра-1»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
19:34
Українець перейде в клуб АПЛ – визначилася сума трансферу

18-річний півзахисник «Дніпра-1» Єгор Ярмолюк перейде до «Брентфорда» з АПЛ. Трансфер обійдеться англійцям в 1,5 мільйона євро. Про це повідомив Ігор Циганик.

Клуби вже дійшли згоди, їм залишилося лише офіційно оформити перехід.

Також відзначається, що першочергово сума трансферу була втричі меншою, але «Дніпро-1» зміг переконати «Брентфорд» підвищити її.

Всього за «Дніпро-1» Ярмолюк провів 21 матч в усіх турнірах, зокрема 9 – в цьому сезоні.

В 2020-му році Ярмолюк увійшов в історію УПЛ, ставши наймолодшим гравцем основи серед польових гравців – дебютував в елітному дивізіоні в 16 років і 140 днів.

А в 2021-му він потрапив в топ-60 талантів світового футболу за версією The Guardian.

Головний тренер молодіжної збірної України переконаний, що Ярмолюк стане гравцем елітного рівня.

Сергій Лук'яненко
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Єгор Ярмолюк

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