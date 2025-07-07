Українець який забив і заробив пенальті з Металістом 1925, міг перебратися до Іспанії
Названо конкретний клуб, який робив пропозицію щодо півфіналіста Євро-2023
близько 2 годин тому
Іспанський Вальядолід взимку 2025 року робив пропозицію щодо українського вінгера Карабаха Олексія Кащука. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.
Журналіст Фуад Алекперов повідомив, що Кащук нібито незадоволений своїм ігровим часом і може покинути Карабах. З того, що я знаю, Олексій Кащук заперечує всі ці чутки.
Взимку, як я дізнався, у нього була дуже непогана пропозиція з іспанського Вальядоліда, але, увага, оренда. У Карабаху подумали, що навіщо відпускати гравця взимку, щоб потім повертати його влітку.
Так, останній сезон у Кащука був, можливо, не ідеальний – 8 + 7. Хоча, напевно, і не провал. Просто ігрового часу дійсно було небагато. Але станом на зараз ніяких передумов, ніякого підґрунтя говорити про те, що він залишає Карабах насправді не існує.
Нагадаємо, Кащук забив і заробив пенальті у контрольному матчі проти Металіста 1925 (4:5).
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