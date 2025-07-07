Іспанський Вальядолід взимку 2025 року робив пропозицію щодо українського вінгера Карабаха Олексія Кащука. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Журналіст Фуад Алекперов повідомив, що Кащук нібито незадоволений своїм ігровим часом і може покинути Карабах. З того, що я знаю, Олексій Кащук заперечує всі ці чутки.

Взимку, як я дізнався, у нього була дуже непогана пропозиція з іспанського Вальядоліда, але, увага, оренда. У Карабаху подумали, що навіщо відпускати гравця взимку, щоб потім повертати його влітку.

Так, останній сезон у Кащука був, можливо, не ідеальний – 8 + 7. Хоча, напевно, і не провал. Просто ігрового часу дійсно було небагато. Але станом на зараз ніяких передумов, ніякого підґрунтя говорити про те, що він залишає Карабах насправді не існує.