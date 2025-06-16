Сергій Стаднюк

Одразу три клуби українців зіграють на Клубному чемпіонаті світу в понеділок, 16 червня. Проте взяти участь в іграх зможе максимум один із них.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик продовжує бути відстороненим від змагань через допінговий скандал. Проти його команди у групі D також не зіграє захисник Артем Смоляков. Ексгравець Інгульця та Полісся перебуває у складі молодіжної збірної України на Євро-2025 (U-21).

У групі C Бенфіка має наздоганяти Баварію, яка знищила Окленд Сіті (10:0). Суперником команди голкіпера Анатолія Трубіна стане аргентинський гранд Бока Хуніорс. Участь українця під питанням. Він їздив у складі національної збіної на товариський турнір Canadian Shield. Тренерський штаб може приберегти воротаря.