Колишній футболіст польської Лехії Максим Хлань в останній момент відмовився від переходу в турецький Еюпспор, незважаючи на попередню домовленість із клубом. Як повідомляє Ajansspor, українець має інший потенційний варіант — він готовий розглянути пропозицію від представника турецької Суперліги Газіантепа.

22-річний ексвінгер молодіжної збірної України, який нещодавно став вільним агентом після завершення контракту з Лехією (Гданськ), вже розпочав перемовини з новим клубом. У сезоні 2024/25 Хлань провів 30 матчів на клубному рівні, відзначився 4 голами та 3 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Максим також входить до сфери інтересів бельгійського Левена та американського клубу Ді-Сі Юнайтед. Однак саме можливість залишитися в Туреччині на рівні елітного дивізіону наразі виглядає найбільш пріоритетною для українця.