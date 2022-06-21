«Динамо» і більшість клубів УПЛ планують грати в Києві. «Шахтар» і «Дніпро-1» – на заході України
Український півзахисник «Шахтаря»: «Зараз вирішується питання про мою подальшу кар'єру»
Ігнатенко останні півроку грав в «Бордо»
Півзахисник «Шахтаря» Данило Ігнатенко, Які останні півроку виступав за «Бордо», повідомив, що зараз вирішується його подальша доля.
- Зараз я перебуваю у Франції. Вирішується питання про мою подальшу кар'єру, чи буду я грати за «Бордо», чи ні. Французи збираються викупити мій контракт. Питання вирішується, якась конкретика буде пізніше.
- А якщо не вийде з «Бордо». Чи є у тебе ще варіанти працевлаштування?
- Є кілька варіантів. Це не Франція - інші країни Європи. Але поки вирішується питання з «Бордо», немає сенсу про них говоріть.
Раніше вже повідомлялося, що Ігнатенко має шанс пограти в інших країнах Європи.
Коментарі 0