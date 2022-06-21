Український півзахисник «Шахтаря»: «Зараз вирішується питання про мою подальшу кар'єру»

Півзахисник «Шахтаря» Данило Ігнатенко, Які останні півроку виступав за «Бордо», повідомив, що зараз вирішується його подальша доля.

- А якщо не вийде з «Бордо». Чи є у тебе ще варіанти працевлаштування?

- Є кілька варіантів. Це не Франція - інші країни Європи. Але поки вирішується питання з «Бордо», немає сенсу про них говоріть.