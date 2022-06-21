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Український півзахисник «Шахтаря»: «Зараз вирішується питання про мою подальшу кар'єру»

Ігнатенко останні півроку грав в «Бордо»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:27
Український півзахисник «Шахтаря»: «Зараз вирішується питання про мою подальшу кар'єру»

Півзахисник «Шахтаря» Данило Ігнатенко, Які останні півроку виступав за «Бордо», повідомив, що зараз вирішується його подальша доля.

- Зараз я перебуваю у Франції. Вирішується питання про мою подальшу кар'єру, чи буду я грати за «Бордо», чи ні. Французи збираються викупити мій контракт. Питання вирішується, якась конкретика буде пізніше.

- А якщо не вийде з «Бордо». Чи є у тебе ще варіанти працевлаштування?

- Є кілька варіантів. Це не Франція - інші країни Європи. Але поки вирішується питання з «Бордо», немає сенсу про них говоріть.


Раніше вже повідомлялося, що Ігнатенко має шанс пограти в інших країнах Європи.

Джерело: sport.ua Петро Приходько
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Теги

Шахтар Донецьк Данило Ігнатенко Бордо

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