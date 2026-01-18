Сергій Разумовський

Ексетер Сіті на своєму полі впевнено переграв Стівенейдж у матчі 27-го туру Ліги 1 (третього за силою дивізіону Англії). Господарі з перших хвилин діяли активніше, краще контролювали перебіг зустрічі та поступово конвертували свою перевагу у голи. У підсумку матч завершився переконливою перемогою Ексетера з рахунком 3:0, що стало важливим результатом у контексті турнірної боротьби в середині таблиці.

Окрему увагу привернула поява українського вінгера Тимура Тутєрова, який провів свій перший матч за нову команду після оренди із Сандерленда. Дебют у складі Ексетера відбувся на 60-й хвилині, коли тренерський штаб випустив футболіста на заміну, намагаючись додати швидкості та загострення на фланзі. Уже наприкінці поєдинку Тутєров не лише органічно ввійшов у гру, а й відзначився забитим м’ячем на 98-й хвилині. Гол у дебютному матчі став для українця яскравим стартом і добрим сигналом щодо його потенційної ролі в команді. До цього забили Верем і Брірлі.

Після цієї перемоги Ексетер Сіті має 33 очки та посідає 13-те місце в турнірній таблиці чемпіонату. Стівенейдж, попри поразку, продовжує триматися в зоні боротьби за високі позиції: команда йде восьмою, маючи 37 балів. Різниця між суперниками становить чотири очки, тож успіх у цьому матчі дозволив Ексетеру суттєво підтягнутися до групи команд, що розташовані вище.

Ліга 1, 27-й тур

Ексетер Сіті – Стівенейдж – 3:0

Голи: Верем, 49 (пен.), Брірлі, 73, Тутєров, 90+8