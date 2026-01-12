Сергій Разумовський

Рух наблизився до продажу свого захисника Богдана Слюбика. Як повідомляє «ТаТоТаке», раніше представники львівського клубу та чеського Пардубіце провели фінальний раунд перемовин щодо 21-річного центрбека й дійшли згоди. Сторони потиснули руки та мають принципову домовленість про трансфер.

Зазначається, що раніше джерело вже інформувало: рішення стосовно майбутнього Слюбика мало бути ухвалене минулого тижня. Тепер, після узгодження ключових умов переходу, очікується, що найближчими днями футболіст вирушить до Чехії.

Планується, що в Чехії Слюбик одразу приєднається до Пардубіце та поїде з новою командою на збори. Там центрбек проходитиме підготовку до другої частини сезону.

Цікаво, що минулі зимові збори Слюбик проводив з Динамо, але тоді кияни відмовилися його підписувати.