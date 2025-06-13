Захисник Візели Орест Лебеденко залишив португальський клуб, повідомляє пресслужба місцевої команди.

Українець за два сезони в клубі демонстрував зразкову поведінку та видатний професіоналізм, навіть коли був травмований і не міг зробити свій внесок у команду в останніх іграх сезону.

Українець за два сезони в клубі відіграв 57 разів, забивши 5 голів та зробивши 9 результативних передач.

Раніше ми повідомляли, що Лебеденко домовився про перехід в Віторію Гімарайнш, яка виступає у найвищому дивізіоні чемпіонату Португалії.

В Україні Лебеденко пограв за Карпати та Олімпік, а за межами батьківщині спробував себе в Іспанії (Луго, Депортіво).