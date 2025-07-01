УПЛ опубліковувала розклад матчів першого туру сезону 2025/26
Кампанія стартує на початку серпня
5 хвилин тому
Пресслужба УПЛ проінформувала, що сьогодні відбулося формування календаря матчів Української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26 за допомоги електронної системи УПЛ.
Базова дата першого туру – 2 серпня, а завершальний, 30-й, має бути зіграним 29 травня 2026 року.
Календар Української Премʼєр-Ліги сезону 2025/26
1-й тур. 02.08.2025
Рух (Львів) – СК Полтава
Карпати (Львів) – Полісся (Житомир)
Металіст 1925 (Харків) – Оболонь (Київ)
Верес (Рівне) – Динамо (Київ)
Зоря (Луганськ) – ЛНЗ (Черкаси)
Кудрівка – Олександрія
Колос (Ковалівка) – Кривбас (Кривий Ріг)
Епіцентр (Кам'янець-Подільський) – Шахтар (Донецьк)
Про остаточні дати та час початку поєдинків, а також склади суддівських бригад туру, буде повідомлено згодом.
Повний розклад УПЛ сезону 2025/26 дивіться на офіційному сайті організації.