Шахаб скористався правилом FIFA й не повернувся до «Зарі». Кілька днів тому в клубі анонсували його прибуття
УПЛ покинуть майже всі легіонери. Згадайте останній сезон, коли в чемпіонаті України їх не було зовсім
З того часу змінилося неймовірно багато
Зважаючи на війну, не дивина, що велика кількість легіонерів хочуть покинути клуби УПЛ і переїхати в інші чемпіонати.
Тому в рамках проєкту «В дев’ятку» Сергій Лук’яненко вирішив згадати останній сезон чемпіонату України взагалі без гравців з інших країн.
Це була далека кампанія 1993/94. І з тих пір змінилося неймовірно багато:
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