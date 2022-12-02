Уругвай впевнено переграв Гану, але вилетів з ЧС-2022, маючи однакову різницю м'ячів з Кореєю

Команді Суареса зовсім небагато не вистачило

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У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Уругваю переграла Гану.

Долю зустрічі вирішили два голи де Арраскаети в першому таймі. На другий м'яч йому асистував Луїс Суарес.

Ще за рахунку 0:0 Айю не реалізував пенальті. Таким чином, для виходу до плей-офф уругвайцям вистачало одного м'яча, але більше взяттів воріт глядачі не побачили.

Уругвай набрав 4 очка та відстав від Південної Кореї у групі H за кількістю забитих м'ячів за рівної різниці. Португалія вийшла з першого місця, Гана з трьома пунктами – аутсайдер.

ЧС-2022. Група H, третій тур

Гана – Уругвай 0:2

Голи: де Арраскаета, 26, 32

Гана: Аті-Зігі, Баба, Салісу, Амарті, Аліду, Самед (Кьєрех, 72), Партей, Д. Аю (Букарі, 46), А. Аю (Сулемана, 46), Кудус (Фатаву, 90+8), Вільямс (Семеньйо, 72).

Уругвай: Рочет, Олівера, Коатес, Хіменес, Варела, Вальверде, Бентанкур (Весіно, 34), де Арраскаета (Каноббіо, 80), Нуньєс (Гомес, 80), Суарес (Кавані, 66), Пеллістрі (де ла Крус, 46).

Предупреждения: Сулемана, 85, Сейду, 90+9 – Нуньєс, 19, Суарес, 60, Коатес, 86

