Колишній захисник збірної України Юрій Дмитрулін прогнозує нічию в матчі п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції. Експерт назвав точний рахунок.

В Парижі українській збірній не допоможуть Микола Матвієнко та Руслан Маліновський. На їхню відсутність повинні були вплинути дуже вагомі обставини, все ж, йдеться про ключових виконавців. Зокрема, згадаймо, як феєрив в жовтневих поєдинках з ісландцями та азербайджанцями Маліновський.

Звісно, після фінального свистка ми довідаємося від керманича Сергія Реброва про причини їхньої відсутності, може мікротравми, чи якісь стратегічні розклади. Та, як би там не було, наразі нашому тренерському штабу після втрат Олександра Зінченка та Артема Довбика треба оперативно знайти гідну заміну Матвієнку та Маліновському. Залишається сподіватися, що Ребров не помилиться з вибором.

Все ж, на мою думку, сьогодні дуже багато залежатиме від нашої гри в обороні. Буде порядок – зростуть шанси повернутися з Парижа не з порожнім багажем. Тим паче, що французький захист не справляє враження непрохідного й тому переконаний, що в активі українців гольові моменти обов'язково будуть. Справа – за реалізацією. Схиляюся до того, що буде підписано мирову угоду – 1:1, – спрогнозував Дмитрулін в коментарі Sport.ua.