Павло Василенко

Господарі турніру, збірна Марокко, потішили своїх уболівальників перемогою у стартовому матчі Кубка африканських націй. «Атласські леви» здолали Коморські Острови з рахунком 2:0 у першому поєдинку турніру, який відбувся на стадіоні імені принца Мулая Абдалли в Рабаті.

Героями зустрічі стали Браїм Діас, який відкрив рахунок на 55-й хвилині, та Аюб Ель-Каабі, що подвоїв перевагу марокканців на 74-й хвилині.

Марокко міг повести в рахунку значно раніше. Вже на 11-й хвилині арбітр призначив пенальті, Суф'ян Рахімі не зумів переграти воротаря Коморських Островів Янніка Пандора.

Завдяки цій перемозі Марокко набрало перші три очки в групі A та з оптимізмом дивиться на подальший хід турніру. Для Коморських Островів ситуація значно ускладнилася – тепер команді необхідно перемагати в двох наступних матчах, аби зберегти шанси на вихід у плей-оф.

Кубок африканських націй, 1-й тур

Група A

Марокко – Коморські острови – 2:0

Голи: Браїм Діас, 55, Ель-Каабі, 74.