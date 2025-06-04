УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів 2024/25

З сімома гравцями ПСЖ

1 день тому

Фото - ПСЖ

Група технічних спостерігачів УЄФА назвала Команду сезону Ліги чемпіонів за підсумками сезону 2024/25.

Вибір спостерігачів покликаний відобразити неймовірну мобільність, яку яскраво демонстрував переможець турніру ПСЖ.

лч

ПСЖ вперше виграв Лігу чемпіонів, перший гол грузина у фіналі. Найголовніші факти про шокуючий фінал.

А були варіанти? УЄФА назвав найкращого гравця фіналу Ліги чемпіонів.

Усі перипетії навколо фіналу Ліги чемпіонів, аналіз і огляд матчу – на сторінці події ПСЖ – Інтер на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

Поділитись

Ліга чемпіонів УЄФАНовини СпортуПСЖ