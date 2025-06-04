УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів 2024/25
З сімома гравцями ПСЖ
1 день тому
Група технічних спостерігачів УЄФА назвала Команду сезону Ліги чемпіонів за підсумками сезону 2024/25.
Вибір спостерігачів покликаний відобразити неймовірну мобільність, яку яскраво демонстрував переможець турніру ПСЖ.
ПСЖ вперше виграв Лігу чемпіонів, перший гол грузина у фіналі. Найголовніші факти про шокуючий фінал.
А були варіанти? УЄФА назвав найкращого гравця фіналу Ліги чемпіонів.
Усі перипетії навколо фіналу Ліги чемпіонів, аналіз і огляд матчу – на сторінці події ПСЖ – Інтер на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.
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