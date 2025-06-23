Фінансовий експерт Стефан Борсон висловив думку, що українському вінгеру Челсі Михайлу Мудрику, якого звинувачують у порушенні антидопінгових правил з боку Футбольної асоціації Англії, може загрожувати серйозне покарання.

За словами фахівця, ситуація виглядає тривожно, і гравця цілком імовірно чекає тривала дискваліфікація.

«Я не знаю стосовно чотирирічної дискваліфікації, але, схоже, у нього є проблема. Його, схоже, забанять. Очевидно, що мають бути слухання та мають бути розглянуті всі докази. Ми не знаємо, яким може бути його захист, але у справах про допінг спортсмен, як правило, програє.

Ми знаємо, що він провалив тест, і це було підтверджено другою допінг-спробою. Це також правопорушення, яке тягне за собою сувору відповідальність, тобто такі причини є лише частково пом'якшуючими, тож, коли ти порушив, потрапив у халепу.

Я не знаю, чи буде це чотири роки. Підозрюю, що це не буде чотири роки, але це буде дуже серйозно, і це буде дуже довга дискваліфікація. Звичайно, йому зарахують цей період, коли його фактично було відсторонено.

Вони візьмуть цей факт до уваги, але ви знаєте, що це критичний момент у кар'єрі гравця, і йому буде дуже складно відновити свою кар'єру після стількох років відсутності на полі», – сказав Борсон Football Insider.