Англійська Прем’єр-ліга розглядає можливість припинити традицію ставати на коліно перед початком матчів. Про це повідомляє видання The Guardian.

Причиною обговорення стали зростаючі розбіжності між учасниками кампанії проти расизму щодо доцільності цього символічного жесту. Керівництво АПЛ планує провести зустріч з капітанами клубів перед стартом нового сезону, щоб прийняти остаточне рішення на основі відгуків гравців.

Жест було запроваджено у 2020 році на прохання самих футболістів — уперше його виконали в матчі Астон Вілли проти Шеффілд Юнайтед, що став першим поєдинком після відновлення чемпіонату у зв’язку з пандемією COVID-19.

Протягом останніх п’яти років футболісти АПЛ ставали на коліно перед кожною грою на знак підтримки руху Black Lives Matter та боротьби з расизмом.

Остаточне рішення щодо продовження чи скасування цієї традиції буде ухвалено найближчим часом.

Також, Астон Вілла віддала шану легендарному Оззі Осборну.