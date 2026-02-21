Сергій Разумовський

Головний тренер Аякса Фред Ґрім прокоментував ситуацію з травмою лівого захисника Олександра Зінченка та пояснив, як ця втрата відбилася на команді. Про це повідомляє пресслужба амстердамського клубу.

Нагадаємо, ушкодження 29-річний українець отримав 14 лютого у домашньому матчі 23-го туру Ередивізі проти Фортуни Сіттард, який завершився перемогою Аякса з рахунком 4:1. Зінченко був змушений залишити поле вже на 6-й хвилині, що стало неприємним ударом для команди, враховуючи важливість гравця на фланзі оборони та його вплив на організацію гри.

Ґрім зазначив, що кадрові проблеми Аякса не обмежуються лише українцем: центральний захисник Ко Ітакура також залишається травмованим і не зможе взяти участь у найближчому матчі в суботу. Втім, ситуація із Зінченком, за словами тренера, є особливо болісною для колективу. Наставник визнав, що в клубі відчувають розчарування, хоча при цьому назвав такі емоції логічними в контексті втрати футболіста через пошкодження. На думку Ґріма, наслідки травми помітні як усередині команди, так і серед людей, які працюють в Аяксі та живуть клубом щодня.

Окремо тренер звернув увагу на психологічний стан самого Зінченка. Ґрім розповів, що після травми спілкувався з гравцем і відзначив його характерну рису — схильність брати відповідальність на себе навіть у таких обставинах. За словами наставника, українець відчуває провину через ушкодження і внутрішньо бореться з цим, що є типовим для нього як для людини та професіонала.

Також стало відомо, що Зінченко попрощався з командою, оскільки його реабілітація проходитиме не в Амстердамі. Ґрім підкреслив, що момент прощання вийшов дуже емоційним — і це ще раз демонструє, наскільки важливим є українець для колективу не лише на полі, а й у роздягальні.