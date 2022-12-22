В «Барселоні» сумніваються в Фаті і можуть його продати

Каталонці можуть поспішити, поки ціна на гравця не впала

За інформацією джерел видання Culemania, протягом наступних тижнів талант «Барселони» Ансумане Фаті може бути виставлений на трансфер.



20-річний іспанець не зміг замінити Ліонеля Мессі і втратив місце в стартовому складі «Барселони» і збірної Іспанії.

У чемпіонаті Іспанії Фаті зіграв в 14 матчах, з яких лише в п'яти вийшов в старті. На його рахунку 3 голи і 3 ассисти.

В «Барселоні» вважають, що Фаті не вистачає швидкості і впевненості. Він міг би зіграти центральним нападаючим, але у нього мало шансів витіснити зі старту Роберта Левандовскі.

Агент Фаті Жорже Мендеш вже повідомив президенту «Барселони» Жоану Лапорті про свою стурбованість. Каталонці ж відповіли, що якщо ситуація не зміниться, то клуб готовий розглянути пропозицію – близько 80 мільйонів євро.

Також догляд Фаті буде вигідний клубу з економічної точки зору, оскільки зарплата гравця становить близько 12 мільйонів євро в рік.