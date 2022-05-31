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В Італії розповіли, скільки «Шахтар» просить за Соломона

Ізраїльтянин може продовжити кар’єру в Серії А
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:01
В Італії розповіли, скільки «Шахтар» просить за Соломона
Фото: shakhtar.com

«Торіно» полює на двох представників УПЛ.

Італійський клуб цікавиться форвардом збірної України Артемом Довбиком та вінгером «Шахтаря» Манором СоломономTuttomercatoweb повідомляє, що за свого гравця «гірники» хочуть виручити не менше 15 мільйонів євро.

Джерело доповідає, що представник Серії А спробує знизити цінник за ізраїльтянина або спробує взяти гравця в оренду з подальшим правом викупу.

Нагадаємо, що також Соломон отримував пропозиції з АПЛ.


Олег Шумейко-молодший
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Теги

Манор Соломон Шахтар Донецьк

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