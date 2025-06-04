В команді УПЛ відповіли на чутки про інтерес до головного тренера

На фоні успішних результатів


 

1 день тому

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Фото - ФК Оболонь

Спортивний директор Оболоні Олег Мазуренко  повідомив, що в клубному офісі не було жодних офіційних пропозицій стосовно головного тренера Сергія Шищенка, повідомляє Sport.ua.

В послугах 49-річного фахівця зацікавлені Буковина та Олександрія.

Оболонь під керівництвом Шищенка посіла 11 місце в УПЛ і зуміла зберегти прописку в еліті.

Буковина стала сьомою в Чемпіонській групі Першої ліги і не вийшла в Прем'єр-лігу.

Зазначимо, що Олександрія досягла історичного успіху, посівши друге місце в чемпіонаті України, поступившись лише трьома очками київському Динамо. За підсумками 30 турів команда набрала 67 балів.

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