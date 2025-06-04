В команді УПЛ відповіли на чутки про інтерес до головного тренера
На фоні успішних результатів
1 день тому
Фото - ФК Оболонь
Спортивний директор Оболоні Олег Мазуренко повідомив, що в клубному офісі не було жодних офіційних пропозицій стосовно головного тренера Сергія Шищенка, повідомляє Sport.ua.
В послугах 49-річного фахівця зацікавлені Буковина та Олександрія.
Оболонь під керівництвом Шищенка посіла 11 місце в УПЛ і зуміла зберегти прописку в еліті.
Буковина стала сьомою в Чемпіонській групі Першої ліги і не вийшла в Прем'єр-лігу.
Зазначимо, що Олександрія досягла історичного успіху, посівши друге місце в чемпіонаті України, поступившись лише трьома очками київському Динамо. За підсумками 30 турів команда набрала 67 балів.