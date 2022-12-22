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В оновленому рейтингу збірних FIFA Україна піднялася на один рядок, а Аргентина, на подив, не перша

Лідирує Бразилія
Футбол У світі
22 грудня 12:26
В оновленому рейтингу збірних FIFA Україна піднялася на один рядок, а Аргентина, на подив, не перша

FIFA на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг збірних. Україна піднялася на одну сходинку і тепер йде на 26 місці. Новоспечений чемпіон світу Аргентина – друга, лідирує Бразилія.

Фіналіст ЧС-2022 збірна Франції залишилася на 3 місці.

1. Бразилія – 1840,77.

2. Аргентина - 1838,38.

3. Франція - 1823,39.

4. Бельгія - 1781,30.

5. Англія - 1774,19.

6. Нідерланди - 1740,92.

7. Хорватія - 1727,62.

8. Італія - 1723,56.

9. Португалія - 1702,54.

10. Іспанія - 1692,71.

26. Україна - 1536,99.

Нагадаємо, збірна Бразилії на ЧС-2022 вилетіла від Хорватії в чвертьфіналі.

 

Петро Приходько
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Теги

збірна України (футбол)

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