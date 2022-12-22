Агуеро: «Через кілька років у Аргентини з'явиться новий Мессі»
В оновленому рейтингу збірних FIFA Україна піднялася на один рядок, а Аргентина, на подив, не перша
Лідирує Бразилія
FIFA на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг збірних. Україна піднялася на одну сходинку і тепер йде на 26 місці. Новоспечений чемпіон світу Аргентина – друга, лідирує Бразилія.
Фіналіст ЧС-2022 збірна Франції залишилася на 3 місці.
1. Бразилія – 1840,77.
2. Аргентина - 1838,38.
3. Франція - 1823,39.
4. Бельгія - 1781,30.
5. Англія - 1774,19.
6. Нідерланди - 1740,92.
7. Хорватія - 1727,62.
8. Італія - 1723,56.
9. Португалія - 1702,54.
10. Іспанія - 1692,71.
…
26. Україна - 1536,99.
Нагадаємо, збірна Бразилії на ЧС-2022 вилетіла від Хорватії в чвертьфіналі.