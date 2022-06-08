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В росії хочуть створити об’єднаний чемпіонат «днр», «лнр», Абхазії, окупованих Криму, Херсону і Мелітополя

Які ж вони кретини
Футбол
12:27
В росії хочуть створити об’єднаний чемпіонат «днр», «лнр», Абхазії, окупованих Криму, Херсону і Мелітополя

В росії обговорюють можливість створення об’єднаного чемпіонату між клубами з «днр», «лнр», окупованих Криму, Херсону, Мелітополя та Абхазії.

Про це повідомляє «РБ Спорт». Обговорення цього рішення має відбутися 12 червня в москві на день росії.

В росії розуміють, що жоден з клуб з цих регіонів не може стати членом рфс через незгоду UEFA. І уточнюють, що створення об’єднаного чемпіонату стане можливим лише тоді, коли на цих територіях стане безпечно (а це відбудеться, коли звідти виб'ють русню, тоді питання недо-суперліги відпаде саме собою – XSPORT).

Нагадаємо, що раніше колишній МММ-щик денис пушилін повідомив про плани створити в Донецьку новий «Шахтар».

 

Джерело: bookmaker-ratings.com.ua Сергій Лук'яненко
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