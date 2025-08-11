Захисник Руху Юрій Копина, що влітку повернувся до команди з Олександрії, прокоментував розгромну поразку в матчі другого туру української Прем’єр-ліги проти Динамо (1:5).

Ми забили самі собі три голи – от і все. Це дуже комфортний результат був для Динамо, тому нам було важко щось змінити.

Команда змінилася. Це молоді хлопці, але нічого, ми притираємося. Нові вимоги, тренер новий, тому я вважаю, що з кожною грою ми будемо додавати.

Холодний душ? Можна і так сказати, але я вважаю, що нічого страшного, тому це тільки початок чемпіонату. Ще попереду дуже багато ігор. Нічого страшного, думаю, що ми наберемо ще свої найкращі кондиції.

Повернувся до Львова без вагань? Напевно, так, бо я повернувся додому, можна сказати, і знаю цей клуб уже дуже давно. Тому, вибираючи між клубами, Львів – це був пріоритет.