Керівник відділу атестації клубів УАФ Сергій Єльшов пояснив, яким чином Дніпро-1 у минулому році отримав атестат для участі в УПЛ за декілька тиждень до свого зникнення.

Окрім того, що «Дніпро-1» проходив процедуру атестації, він також проходив процедуру ліцензування. І клуб отримав не тільки атестат, але ще й ліцензію на участь у змаганнях УЄФА того сезону, в якому вся ситуація трапилася.

Клуб надав фінансовий звіт, клуб пройшов моніторинг УЄФА, тому що клуби Єврозони зобов'язані через систему UEFA World підтверджувати всі свої фінансові показники. Дійсно було ухвалено рішення видати атестат для участі у змаганнях УПЛ, видати ліцензію для участі в єврокубкових змаганнях УЄФА.

Клуб було заявлено, вони подали заявку як учасники змагань. Вони вже мали своїх суперників, були розподілені по групах, але впродовж липня у них через військовий стан, а також через те, що того ж року був приліт на об'єкти інфраструктури клубу, вони дійсно – це було в липні – вже не мали достатньої фінансової потужності для того, щоб завершити свій змагальний сезон.

УЄФА зробила дуже правильний крок. Вони діяли не через систему ліцензування клубів, а через систему регламенту проведення змагань. Ви пам'ятаєте, що клуб не виїхав на два матчі – це було підставою розглянути питання про відсторонення клубу від участі в єврокубкових змаганнях.

А те, що відбулося вже в Україні перед початком змагань УПЛ, – знову ж таки, Комітет УАФ з атестації футбольних клубів зробив оперативний запит у «Дніпро-1». Від клубу було отримано відповідь, що військовий стан в Україні вплинув на їхню безперебійну діяльність, і довелося Виконкому УАФ ухвалювати оперативне рішення для того, щоб заповнити пробіл серед учасників змагань.

Але це форс-мажор, пов'язаний виключно з військовим станом в Україні. І я хочу додатково акцентувати увагу на тому, що всі аудитори, зокрема аудитори, які перевіряють фінансову документацію клубів УПЛ, із застереженням роблять свій висновок, оскільки неможливо передбачити дії військового стану на безперервність діяльності клубу. Вони роблять цю обмовку, оскільки вони своїм іміджем дуже сильно дорожать.

І окрім руйнування об'єктів інфраструктури, було питання безпеки футболістів. Ми всі розуміємо, що гравці УПЛ – це коштовні гравці, і вони почали за свою родину, за себе хвилюватися. І дійсно постало питання відносно того, яким чином у Дніпрі і на безпосередньо на базі може бути продовжена діяльність клубу. Це мотивація їхнього листа.

Але, знову ж таки, я наголошую на тому, що в документах атестації чітко визначено, що клуби повинні повідомляти письмовими заявами керівництва про всі події, які мали вплив на фінансову діяльність, а також взагалі, чи відбулися суттєві зміни з попередніх наданих документів в процедурі атестації, – розповів Єльшов у інтерв’ю Tribuna.com.