Сьогодні, 18 червня, о 14:00 за київським часом у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2025/26.

Донецький Шахтар, який завоював Кубок України, дізнається потенційного суперника на наступній стадії турніру. Підопічні Арди Турана мають розпочати єврокубковий шлях з першого раунду, де на них чекає зустріч із фінським клубом Ільвес із Тампере. Ці матчі відбудуться 10 та 17 липня.

УЄФА вже розділив команди на міні-групи з урахуванням сіяного та несіяного статусу, внаслідок чого список можливих опонентів Шахтаря у другому раунді скоротився до п'яти клубів. Серед потенційних суперників донецької команди:

турецький Бешикташ

нідерландський Утрехт

шотландський Хіберніан

переможець пари Спартак Трнава (Словаччина) — Хеккен (Швеція)

Поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться 24 та 31 липня. Переможці продовжать боротьбу у третьому раунді відбору Ліги Європи, а ті, хто програв, опустяться до кваліфікації Ліги конференцій.