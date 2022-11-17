Україна розгромила Нідерланди. Відеоогляд матчу
Ван Гал: « У Нідерландів немає кращих гравців в світі. Вірю в свою команду і тактику »
Тренер розповів про мету команди на ЧС-2022
17 листопада 13:50
Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал розповів As про мету команди на ЧС-2022.
«У нас немає кращих гравців в світі. Я вірю в команду і тактику. Нідерланди потребують удачі, щоб зайти далеко на чемпіонаті світу. Я хочу, щоб гравці в це повірили. Якщо ви уявляєте це, ви можете це зробити. У нас є гравці, які можуть відмінно реалізувати тактичний план.
Я показав їм моменти їх успішних матчів, щоб показати, чого я хочу від них. І про функції, які вони можуть виконувати на поле, вони їх знають. Вони хороші хлопці.
Я думаю, це нормально, що деякі люди з ідеологічних причин не побачать мундіаль. Я просто сподіваюся, що коли ми дійдемо до фіналу, вони подивляться по телевізору, наскільки ми хороші».
Нідерланди зіграють в групі проти збірних Сенегалу, Катару і Еквадора.
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