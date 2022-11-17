Ван Гал: « У Нідерландів немає кращих гравців в світі. Вірю в свою команду і тактику »

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал розповів As про мету команди на ЧС-2022.

Я показав їм моменти їх успішних матчів, щоб показати, чого я хочу від них. І про функції, які вони можуть виконувати на поле, вони їх знають. Вони хороші хлопці.

Я думаю, це нормально, що деякі люди з ідеологічних причин не побачать мундіаль. Я просто сподіваюся, що коли ми дійдемо до фіналу, вони подивляться по телевізору, наскільки ми хороші».