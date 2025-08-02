Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен підбив підсумки матчу 1 туру УПЛ проти Колоса (1:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Мої футболісти нервували на перших хвилинах, але згодом гравці зібралися. Важкий початок - не дивина. У нас на полі з’явилися нові футболісти, і потрібен час, аби зігратися. В Україні швидкий і фізично важкий футбол, тож новачкам треба ще адаптуватися. Але впевнений, що вони зростатимуть.

Бандейра в центрі поля - це вимушений крок. В опорній зоні ми випробовували його під час зборів, і в цьому матчі він замінив Ярослава Шевченка, який отримав жовту картку в 1-му таймі, і через його самовіддану гру в підкатах краще було його замінити.

На зборах ми грали з сильними суперниками і таким чином самі росли, робили нашу команду сильнішою. Ми будемо продовжувати працювати з нашими новачками, щоб швидше вивести їх на потрібний рівень. Зараз головне завдання - якомога швидше адаптувати новобранців, - сказав ван Леувен.