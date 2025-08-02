Ван Леувен - про дебют в Кривбасі: «В Україні швидкий і фізично важкий футбол»
Нідерландець невдало повернувся в УПЛ
близько 1 години тому
Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен підбив підсумки матчу 1 туру УПЛ проти Колоса (1:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Мої футболісти нервували на перших хвилинах, але згодом гравці зібралися. Важкий початок - не дивина. У нас на полі з’явилися нові футболісти, і потрібен час, аби зігратися. В Україні швидкий і фізично важкий футбол, тож новачкам треба ще адаптуватися. Але впевнений, що вони зростатимуть.
Бандейра в центрі поля - це вимушений крок. В опорній зоні ми випробовували його під час зборів, і в цьому матчі він замінив Ярослава Шевченка, який отримав жовту картку в 1-му таймі, і через його самовіддану гру в підкатах краще було його замінити.
На зборах ми грали з сильними суперниками і таким чином самі росли, робили нашу команду сильнішою. Ми будемо продовжувати працювати з нашими новачками, щоб швидше вивести їх на потрібний рівень. Зараз головне завдання - якомога швидше адаптувати новобранців, - сказав ван Леувен.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Колос - Кривбас.