Ванат і Буяльський на двох оформили перемогу «Динамо» над «Кривбасом»

Перший більше підігравав, другий – забивав

Фото - УПЛ

У десятому турі української Прем'єр-ліги «Динамо» на «Арені Львів» переграло «Кривбас».

Підсумковий результат визначила ударна двохвилинка у першому таймі. Ванат спочатку обіграв захисника та відкрив рахунок, згодом асистував на Буяльського.

Дебелко оформив «гол у роздягальню». А вже після перерви Циганков не реалізував пенальті.

Щоправда, вже через хвилину кияни зменшили нервозність матчу. Хавбек «біло-синіх» зробив дубль, а молодий форвард дотепно пропустив на нього м'яч.

«Динамо» набрало 13 очок і обійшло «Колос» у турнірній таблиці. Відставання від зони єврокубків становить чотири очки.

УПЛ, 10 тур

«Динамо» – «Кривбас» 3:1

Голи: Ванат, 20, Буяльський, 22, 59 – Дебелко, 45+2

«Динамо»: Нещерет, Тимчик (Кендзьора, 64), Забарний, Попов, Караваєв (Вівчаренко, 64), Сидорчук, Циганков, Буяльський (Шепелєв, 82), Гармаш (Лонвейк, 71), Кабаєв (Перріс, 64), Ванат.

«Кривбас»: Сарнавський, Якімець, Ловріч, Семенов, Дібанго, Банада (Д. Шевченко, 66), Капіч, Татарков (Кораблін, 35; Устименко, 87), Задерака (Микитишин, 66), Хомченовський, Дебелко.

Попередження: Тимчик, Гармаш, Сидорчук, Вівчаренко – Дібанго