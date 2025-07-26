Журналіст Володимир Звєров оцінив перформанс форварда Динамо Владислава Ваната в матчі 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0).

Дуже часто в момент прострільної передачі форвард отакі подібні моменти, коли на нього пішов простріл з флангу, в один дотик реалізовує. Тут Ванат зупинив м'яч, тут Ванат прийняв м'яч і ще й мав час другим дотиком забити. Тобто це показує, по-перше, його роботу форварда, те, що він правильно обрав позицію.

По-друге, та легкість, з якою він завершив цей момент, вона десь говорила про те, що він відчуває в собі впевненість і впевненість в тому, що не треба там різко якось лупити, там в один дотик чи прострілювати, щоб швидше реалізувати момент. А ні, спокійнесенько прийняв, вдарив. І взагалі, були такі моменти кілька разів, де Ванат там з-за спин захисників забігав. Одного разу арбітр дуже сумнівний офсайд зафіксував.

Буквально місяць тому ми говорили про нього як про форварда молодіжної збірної України, який забивав на молодіжному Євро, форварда, який має давати нам більше. Говорити про те, що це був якийсь суперматч для Ваната... Ми від нього чекаємо пізніше, там в третьому чи вже в четвертому, дай Боже, кваліфікаційному раунді. А поки що от ті його моменти, які ми зараз бачимо, вони десь відповідали рівню цього матчу, - переконаний Звєров.