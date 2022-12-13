Варан: «Франція вже відмінно виступила на ЧС-2022, але ми хочемо трофей»

Гра з Марокко пройде 14 грудня

Захисник збірної Франції Рафаель Варан вважає As, що команда вже провела відмінний ЧС-2022, але мріє про перемогу.

«Ми вже відмінно виступили на турнірі. Якщо говорити чесно, то для нашої збірної завжди була поставлена певна планка – виграти чемпіонат світу. Такою була наша мета з самого старту турніру. Звичайно, той факт, що ми вийшли в півфінал – це вже задовільно, тому що домогтися цього непросто. Рівень суперників зростає, всі команди борються щосили. Але справжня мета у нас одна – виграти чемпіонат світу».

Франція зіграє з Марокко 14 грудня.

Це другий поспіль півфінал для Франції на чемпіонаті світу.