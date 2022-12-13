Варан готовий зіграти в першому матчі ЧС-2022
Варан: «Франція вже відмінно виступила на ЧС-2022, але ми хочемо трофей»
Гра з Марокко пройде 14 грудня
13 грудня 18:50
Захисник збірної Франції Рафаель Варан вважає As, що команда вже провела відмінний ЧС-2022, але мріє про перемогу.
«Ми вже відмінно виступили на турнірі. Якщо говорити чесно, то для нашої збірної завжди була поставлена певна планка – виграти чемпіонат світу. Такою була наша мета з самого старту турніру.
Звичайно, той факт, що ми вийшли в півфінал – це вже задовільно, тому що домогтися цього непросто. Рівень суперників зростає, всі команди борються щосили. Але справжня мета у нас одна – виграти чемпіонат світу».
Франція зіграє з Марокко 14 грудня.
Це другий поспіль півфінал для Франції на чемпіонаті світу.
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