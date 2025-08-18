Павло Василенко

Легенда Лестера Джеймі Варді може перейти в Селтіка та знову працювати з Бренданом Роджерсом, стверджує Scottish Sun.

Тренер шотландської команди зацікавлений у придбанні центрального нападника, і Варді є чудовим варіантом. Однак, Селтіку доведеться поборотися за його підпис з Вест Гемом, Брентфордом та Рексемом, які також зацікавлені у послугах досвідченого форварда.

Варді покинув Лестер влітку після закінчення терміну дії його контракту з «лисами».

Минулого сезону він провів 35 матчів у Англійській Прем'єр-лізі, забивши дев'ять голів і зробивши чотири результативні передачі.

Можливість грати в єврокубках за Селтік також може бути привабливою для нього, оскільки інші його варіанти такої можливості не пропонують.