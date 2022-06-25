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Васильков: «Алієву просто немає чого робити, він не зайнятий по життю»

Колишній прес-аташе збірної України пояснює, чому екс-футболіст пішов в тероборону
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07:50
Васильков: «Алієву просто немає чого робити, він не зайнятий по життю»

Колишній прес-аташе збірної України Микола Васильков висловився про те, що Олександр Алієв пішов в тероборону, а потім в ВСУ.

«Взагалі не здивувався. Алієву просто нічого робити, він нічим не зайнятий по життю. Для нього цей движ класний, він нарешті - то знаходиться при справі, ніж - то зайнятий. У футболістів після закінчення ігрової кар'єри часто буває яма. Особливо це стосується покоління, яке закінчилося на Алієва.

Після них футболісти стали більш практичними. Вже мало хто бухає, вони розуміють, що їм потрібно накопичити грошей і у що - то їх вкласти. У радянських і пострадянських футболістів були провали в житті після ігрової кар'єри. З них мало хто став великим тренером або заробив багато грошей. Ось Блохін, так, він потренував, заробив грошей. А де решта динамівці того періоду? ».

Раніше Алієв заявив, що готовий їхати в гарячі точки Донбасу.

Джерело: FanDay Петро Приходько
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Олександр Алієв

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