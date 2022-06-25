Васильков: «Алієву просто немає чого робити, він не зайнятий по життю»

Колишній прес-аташе збірної України Микола Васильков висловився про те, що Олександр Алієв пішов в тероборону, а потім в ВСУ.

Після них футболісти стали більш практичними. Вже мало хто бухає, вони розуміють, що їм потрібно накопичити грошей і у що - то їх вкласти. У радянських і пострадянських футболістів були провали в житті після ігрової кар'єри. З них мало хто став великим тренером або заробив багато грошей. Ось Блохін, так, він потренував, заробив грошей. А де решта динамівці того періоду? ».