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Вацко: «Іспанія рано вилетіла з ЧС-2022, тому що у них воротар – мішок»
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31 грудня 2022р. 16:13
Український журналіст Віктор Вацко прокоментував виступ збірної Іспанії на ЧС-2022.
Чому іспанці програли Марокко? Тому що у Марокко був воротар, а у іспанців – мішок. Перший удар, футболіст Марокко розбігається, а той впав і лежить на бочці. Всі удари він падає до удару. Я просто в захваті Ясін Буну. Я не візьму на себе відповідальність якось шалено аналізувати гру воротаря. Ну то, що він робив, розкочував, направляв ... Вони били туди, куди він хотів.
Те, що грала збірна Іспанії – я здивований. Чи не розчарований, тому що мені все одно вилетіли або пройшли. Я дуже здивований.
Нагадаємо, після вильоту з чемпіонату світу у збірної Іспанії змінився тренер.
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