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Вацко: «Іспанія рано вилетіла з ЧС-2022, тому що у них воротар – мішок»

«Фурія роха» покинула мундіаль на стадії 1/8 фіналу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
31 грудня 2022р. 16:13
Вацко: «Іспанія рано вилетіла з ЧС-2022, тому що у них воротар – мішок»

Український журналіст Віктор Вацко прокоментував виступ збірної Іспанії на ЧС-2022.

Чому іспанці програли Марокко? Тому що у Марокко був воротар, а у іспанців – мішок. Перший удар, футболіст Марокко розбігається, а той впав і лежить на бочці. Всі удари він падає до удару. Я просто в захваті Ясін Буну. Я не візьму на себе відповідальність якось шалено аналізувати гру воротаря. Ну то, що він робив, розкочував, направляв ... Вони били туди, куди він хотів.

Те, що грала збірна Іспанії – я здивований. Чи не розчарований, тому що мені все одно вилетіли або пройшли. Я дуже здивований.

Нагадаємо, після вильоту з чемпіонату світу у збірної Іспанії змінився тренер.

Петро Приходько
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Теги

Віктор Вацко збірна Іспанії (футбол)

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