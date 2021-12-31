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Вацко: «Мудрик - це гравець збірної України, якщо враховувати те, як він розкрився»
Вінгер «Шахтаря» закріпився в основі команди восени
31 грудня 2021р. 10:21
Михайло Мудрик / Фото: ФК Шахтар
Український коментатор Віктор Вацко висловився в ефірі програми «Великий футбол» про вінгер «Шахтаря» Михайла Мудрик, Який розкрився в донецькій команді восени.
«Те, як Мудрик розкрився в складі« Шахтаря »в цьому сезоні - на мій погляд, це футболіст збірної України. Де Дзербі прийняв філософію керівництва клубу з точки зору розвитку молодих футболістів. Те, що робить Мудрик - це величезна заслуга Де Дзербі. Він його розкриває. Ця довіра тренера, робота тренера з футболістом. І ось ми бачимо цю красу ».
Раніше повідомлялося, що Мудрік отримає дебютний виклик до збірної України.