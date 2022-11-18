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«Вболівай за тих, хто вболіває за нас»: FAVBET закликав українських фанатів підтримати союзників України на ЧС-2022

Україна об'єднує!
Футбол Чемпіонат світу з футболу
18 листопада 15:23
«Вболівай за тих, хто вболіває за нас»: FAVBET закликав українських фанатів підтримати союзників України на ЧС-2022

20 листопада в Катарі стартує 22-й Чемпіонат світу з футболу. Довгоочікувана для футбольних фанів та багато у чому унікальна подія. Цього року Кубок світу вперше пройде на Близькому Сході, вперше –  взимку, і вперше українці так щиро бажатимуть перемоги іншим країнам. 

Нова кампанія від FAVBET та креативної агенції Taktika переконує, що усім серцем вірити у перемогу поляків, англійців або американців – це ок, адже вони так само вірять у нашу.

«Світ не побачить нашу команду на футбольних полях Катару, але вже майже рік спостерігає за нашою боротьбою на іншому полі – полі бою. І не тільки спостерігає, а шалено підтримує. Англія, Нідерланди, Іспанія, Польща США, Франція та багато інших країн забезпечують та навчають українських військових, дають прихисток нашим громадянам та відстоюють наші інтереси на дипломатичному фронті. Ми вирішили, що Мундіаль – чудова можливість віддячити союзникам України за цю непохитну підтримку»,
–  розповідає креативний копірайтер FAVBET Микола Безкровний.

Основа кампанії – короткі відео, зняті на київських вулицях. У центрі сюжету – українські вболівальники з вінтажними шарфами, які багато років тому майоріли під час матчів національної збірної проти наших теперішніх союзників. «Колись ми тримали ці шарфи, бо люто бажали вашої поразки. Тримаємо їх зараз, бо щиро бажаємо вашої перемоги. Як і ви – нашої», – йдеться у маніфесті кампанії.

«На всіх наших спільних проєктах з FAVBET в нас є відчуття, ніби ти працюєш не з клієнтом, а з іншою креативною агенцією над спільним кейсом. Так і зараз загальна креативна ідея виникла на їхній стороні, а ми шукали для неї конкретну форму та стиль. Зрозуміли, що з майже з усіма країнами-союзницями ми колись були супротивниками на футбольному полі. І тепер шарфи з цих матчів стали символами не суперництва, а нашої єдності. В багатьох вболівальників вони досі лежать вдома як пам’ять. Вирішили використати ці шарфи як потужний візуальний символ і побудували на них кампанію»,
— розповідає співзасновник і креативний директор Taktika Роман Гурбанов.

Крім загального маніфесту в кампанії є й відео, присвячені підтримці конкретних країн-союзниць України. Відповідальні за зйомки — команда студії Digital Religion. Всі відеороботи вже зараз можна побачити на Ютубі FAVBET:

Також невдовзі FAVBET запустить розіграш тих самих «шарфів з історією», щоб дати можливість фанатам вболівати не тільки щиро, а ще й з правильною атрибутикою.

Найближчу можливість підтримати «своїх» українці отримають вже у другий день чемпіонату, адже 21 листопада свої перші ігри відіграють одразу кілька наших друзів: Англія вийде на поле проти Ірану у Групі B, у Групі А Нідерланди зустрінуться із Сенегалом, а США проведе матч проти Уельсу.

Над проєктом працювали:

FAVBET

Head of Brand — Олександр Тарасов 

Бренд-менеджер — Анна Литвинчук

Marketing Project Manager — Яніна Баранецька 

Креативний продюсер — Олексій Мараховський

Digital Content Producer — Ірина Кондратьєва

Креативний лід — Анатолій Симачинський

Креативний копірайтер — Микола Безкровний

Digital Religion

Режисер — Гліб Фельдман

Оператор-постановник — Руслан Мінгазіров

Виконавчий продюсер — Юлія Козинська

Лінійний продюсер — Кирило Буняк

Taktika

Креативний директор —  Роман Гурбанов

Арт-директор  —  Ілля Почкун



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