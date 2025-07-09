Павло Василенко

Згідно з науковим дослідженням, проведеним на замовлення BBC, чемпіонат світу з футболу наступного року в США, Мексиці та Канаді стане найбільш забруднюючим в історії. Вчені незалежного британського агентства Scientist for Global Responsibility стверджують, що турнір матиме руйнівний вплив на клімат.

За їхніми словами, чемпіонат, який пройде з 11 червня по 19 липня, викине в атмосферу понад 9 мільйонів тонн вуглекислого газу – стільки ж, як такі країни, як Люксембург, Кіпр та Литва, викидають за цілий рік.

Ця цифра значно перевищує 5,25 млн. тонн, очікуваних для Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі. Це зумовлено, головним чином, великими відстанями, які необхідно буде подолати широким американським континентом. Зростанню також сприяє збільшення кількості учасників з 32 до 48, що призводить до збільшення кількості матчів до 104.

Напередодні чемпіонату світу з футболу 2022 року Катар та ФІФА урочисто пообіцяли не залишати вуглецевого сліду. Організатори чемпіонату світу 2026 року не повторили цієї обіцянки, що неможливо.

У майбутньому баланс може ще більше погіршитися, оскільки чемпіонат світу 2030 року пройде на двох континентах: його господарями будуть Іспанія, Португалія та Марокко, а три матчі пройдуть в Асунсьйоні (Парагвай), Буенос-Айресі (Аргентина) та Монтевідео (Уругвай).